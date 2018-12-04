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«Баффало» потерпел третье поражение подряд, уступив «Нэшвиллу»

«Баффало» потерпел третье поражение подряд, уступив «Нэшвиллу»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду победил «Баффало Сэйбрз» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). «Клинки» нанесли 22 броска в створ, 6 из них принадлежат Джеку Айкелу.

Счёт на 17-й минуте открыл защитник хозяев Райан Эллис. Во втором периоде Сэм Райнхарт восстановил равновесие, но ещё до свистка на перерыв Кевин Фиала вновь вывел «хищников» вперёд, этот гол и оказался победным.

После серии из 10 побед «Баффало» потерпел третье поражение кряду, «клинки» с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» (39 баллов) закрепился на первом месте на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2018, вторник. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
2 : 1
1:0, 1:1, 0:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Эллис (Йози, Джохансен) – 16:25 (5x4), 1:1 – Райнхарт – 25:20 (5x5), 2:1 – Фиала (Смит, Экхольм) – 36:34 (5x5)
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