«Баффало» потерпел третье поражение подряд, уступив «Нэшвиллу»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» на домашнем льду победил «Баффало Сэйбрз» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0). «Клинки» нанесли 22 броска в створ, 6 из них принадлежат Джеку Айкелу.



Счёт на 17-й минуте открыл защитник хозяев Райан Эллис. Во втором периоде Сэм Райнхарт восстановил равновесие, но ещё до свистка на перерыв Кевин Фиала вновь вывел «хищников» вперёд, этот гол и оказался победным.



После серии из 10 побед «Баффало» потерпел третье поражение кряду, «клинки» с 37 очками занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нэшвилл» (39 баллов) закрепился на первом месте на Западе.