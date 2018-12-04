21 из 29 игроков сборной России на Кубке Первого канала представляют СКА и ЦСКА

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. 21 из 29 игроков из состава сборной России на представляют два клуба Континентальной хоккейной лиги — СКА и ЦСКА.

Расписание Кубка Первого канала — 2018

Лишь вратарь Игорь Бобков («Авангард»), защитники Алексей Василевский («Автомобилист»), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»), а также форварды Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив») представляют другие клубы.

Полный состав:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).

Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).

Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).