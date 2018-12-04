Г. Семёнов — о драке с Гиматовым: один матч дисквалификации — зарплата за месяц

Защитник «Нефтехимика» Глеб Семёнов прокомментировал драку с форвардом «Салавата Юлаева» Эдуардом Гиматовым, по итогам которой он был дисквалифицирован на один матч.

«Это было прямо перед паузой на Евротур. В матче с «Салаватом» форвард соперника грубо атаковал нашего Павла Здунова. С моими габаритами не имел права остаться в стороне, бросился на нарушителя правил с кулаками. Кстати, оказался вторым — первым побежал Бикмуллин. Со льда фол на Здунове смотрелся как очевидный, но, наверное, по ТВ картинка оказалась другой. В итоге пришлось пропускать следующую игру и выплачивать денежный штраф. Какой штраф? Зарплата за месяц.

Кто-то у нас подшутил, что это новая версия хет-трика Горди Хоу, в которой вместо паса — наказание от лиги. Но я буду навёрстывать упущенное — играть не менее жёстко, но избегать дисквалификаций и добавлять в подыгрыше. Надеюсь, тогда и пасы придут. Тем более что первую передачу уже сделал — во второй игре, но чуть позже гол после видеопросмотра не засчитали», — цитирует Семёнова Russia-Hockey.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте КХЛ.