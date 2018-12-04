Экс-форвард «Металлурга» Ян Коварж покинул АХЛ и остался без клуба

Бывший форвард магнитогорского «Металлурга» Ян Коварж, чей однолетний односторонний контракт с «Нью-Йорк Айлендерс» был аннулирован до начала регулярного чемпионата, покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз». В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.



«Тренеры «Бостона» решили дать шанс молодым игрокам, которые хорошо провели тренировочный лагерь. Я уважаю этот выбор. Могут ли быть другие предложения из НХЛ? Чудеса случаются, но я на это не рассчитываю, смотрю на вещи реалистично. Я провёл три прекрасных месяца в Северной Америке, которые только помогут мне. Даже если бы с НХЛ не сработало, это помогло бы мне в будущем. Что дальше? Я хочу немного взять паузу, чтобы посмотреть, каким должно быть продолжение», — приводит слова Коваржа isport.cz.



Напомним, что в «Магнитке» за пять сезонов Коварж набрал 286 очков в 285 матчах, и перед тем, как уехать в НХЛ, отказался от нового контракта.

Ян Коварж: постоянно задаю себе вопрос, зачем «Айлендерс» вообще меня подписал