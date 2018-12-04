Стали известны составы петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В состав СКА вернулся Наиль Якупов, пропустивший две игры по решению тренеров.
СКА:
Шестёркин (Хелльберг);
Токранов — Белов, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Карпов;
Хафизуллин — Зубарев, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Сёмин, Якупов — Каблуков — Кетов.
«Торпедо»:
Галимов (Костин);
Хольм — Боди, Паршин — Миле — Жафяров;
Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кэйлоф;
Коробов — Сергиенко, Шенфельд — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Марковин, Смолин — Макаренко — Сетдиков.
СКА — «Торпедо»: в состав «армейцев» вернулся Якупов и сыграет в 4-м звене