СКА — «Торпедо»: в состав «армейцев» вернулся Якупов и сыграет в 4-м звене

Стали известны составы петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В состав СКА вернулся Наиль Якупов, пропустивший две игры по решению тренеров.



СКА:



Шестёркин (Хелльберг);

Токранов — Белов, Тихонов — Дацюк — Плотников;

Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Карпов;

Хафизуллин — Зубарев, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;

Сёмин, Якупов — Каблуков — Кетов.



«Торпедо»:



Галимов (Костин);

Хольм — Боди, Паршин — Миле — Жафяров;

Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кэйлоф;

Коробов — Сергиенко, Шенфельд — Сёмин — Веряев;

Родионычев, Марковин, Смолин — Макаренко — Сетдиков.