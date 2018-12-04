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СКА — «Торпедо»: в состав «армейцев» вернулся Якупов и сыграет в 4-м звене

СКА — «Торпедо»: в состав «армейцев» вернулся Якупов и сыграет в 4-м звене
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы петербургского СКА и нижегородского «Торпедо» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В состав СКА вернулся Наиль Якупов, пропустивший две игры по решению тренеров.

СКА:

Шестёркин (Хелльберг);
Токранов — Белов, Тихонов — Дацюк — Плотников;
Гавриков — Рундблад, Гусев — Коскиранта — Карпов;
Хафизуллин — Зубарев, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов;
Сёмин, Якупов — Каблуков — Кетов.

«Торпедо»:

Галимов (Костин);
Хольм — Боди, Паршин — Миле — Жафяров;
Баранцев — Орлов, Саболич — Галузин — Кэйлоф;
Коробов — Сергиенко, Шенфельд — Сёмин — Веряев;
Родионычев, Марковин, Смолин — Макаренко — Сетдиков.

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