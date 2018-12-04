Агент Бабенко: нас не устроила роль игрока в «Динамо» и финансовые условия

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего Егора Бабенко, прокомментировал решение игрока не выступать за московское «Динамо». Напомним, после окончания пробного контракта 21-летний хоккеист покинул расположение бело-голубых.



«Московское «Динамо» предложило полноценный контракт Егору Бабенко, но нас не устроила та роль, которую они отвели игроку, а также финансовый вопрос. Так как интерес к Бабенко со стороны других клубов КХЛ есть, мы приняли решение не подписывать контракт с «Динамо», — сказал Черных в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



21 ноября Егор подписал пробный контракт, в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведённый период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности «+1».

Московское «Динамо» не стало подписывать полноценный контракт с Бабенко