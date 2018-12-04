Форвард «Детройта» Манта пропустит четыре-шесть недель

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Энтони Манта пропустит около четырёх-шести недель из-за повреждения руки, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Анзар Хан. 24-летний хоккеист получил травму во встрече с «Колорадо Эвеланш»(0:2).



В текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 27 встречах, сумев записать на свой счёт 14 (9+5) баллов при показателе полезности "-8" и 17 минутах штрафного времени. В среднем Манта проводил на льду около 17 с половиной минут за встречу.



В 80 матчах прошлой «регулярки» нападающий записал на свой счёт 48 (24+24) баллов при показателе полезности «-1».



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