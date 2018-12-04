Дацюк: доволен включением в сборную, но надо больше шансов давать молодым

Нападающий СКА Павел Дацюк подвёл итоги встречи с «Торпедо» (6:0) и прокомментировал попадание в состав сборной России на Евротур.



«Сегодня счёт не по игре, «Торпедо» хорошо играло и атаковало. Здорово, что соперник не смог забить, по игре 6:0, а на самом деле это не так. По сравнению с матчем в сентябре, уверенно довели счёт. В тот раз вели, на последних минутах пропустили ненужные голы и проиграли.



С одной стороны, доволен включением в сборную, буду тренироваться, готовиться, развиваться, прибавлять. С другой — дорогу молодым. Надо проверять молодых ребят, у нас сейчас много перспективных игроков, которые играют на хорошем уровне и готовы доказывать, что они готовы для сборной. Думаю, им надо давать больше шансов, больше в них верить. Чтобы помогать молодым в сборной, у меня есть телефон. Это не моё решение, а руководства. Буду делать всё возможное, помогать», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб