Кузьменко: играть на футбольном стадионе — кайф, готов сыграть три-четыре раза

Нападающий СКА Андрей Кузьменко подвёл итоги встречи с «Торпедо» (6:0).



«Мы забыли игру с «Торпедо» в сентябре, выходили с новым настроем. Уже никто не вспоминает, что было тогда. Тогда плохо сыграли, сегодня намного лучше. То, что я часто забиваю «Торпедо», — это случайно, нет такого, чтобы с какой-то командой легче играть. С «Торпедо» пока что получается.



В моём голе всё хорошо получилось, убежали в контратаку, «Торпедо» немного не разобралось. Хорошо использовали момент, спасибо Барабанову, хорошо отдал.



Когда вызывают в сборную, ты уже выходишь с другим настроем, психологически тебе легче, ты уже более уверенно подходишь к разным моментам. Это придаёт сил.



Играть на футбольном стадионе два раза за неделю не надоест, это кайф. Я готов и три, и четыре раза сыграть. Это одно удовольствие. Не обидно ли, что крыша будет закрыта? Если дождь пойдёт, не очень хорошо будет», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб