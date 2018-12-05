Евгений Малкин забросил 10-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился 10-й заброшенной шайбой в нынешнем сезоне. В домашней встрече с «Колорадо Эвеланш» (идёт 1-й период, счёт — 3:0) он поразил ворота соперника на 7-й минуте. Ассистентами выступили Таннер Пирсон и Патрик Хёрнквист. Ворота «Колорадо» защищает Семён Варламов.

Эта шайба стала 31-м очком Малкина в 26 матчах текущего сезона. Всего в НХЛ он отметился 961 (380+581) баллом за результативность в 810 матчах.

Видео гола также доступно для просмотра на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в 78 матчах регулярного чемпионата-2017/18 32-летний Малкин набрал 98 (42+56) очков при показателе полезности «+16».

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19