Александр Овечкин провёл сокрушительный силовой приём против Томаша Носека

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После двух периодов подопечные Тодда Рирдена ведут со счётом 2:1.

Вторую шайбу «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин. Также российский форвард во втором периоде в пределах правил провёл сокрушительный силовой приём против чешского нападающего «рыцарей» Томаша Носека.

Видео силового приёма также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегасом» (4-1).