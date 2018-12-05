«Вегас» — «Вашингтон»: Ривз травмировал Уилсона и был удалён до конца матча

«Вашингтон Кэпиталз» обыгрывает «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. После двух периодов подопечные Тодда Рирдена ведут со счётом 2:1.

Форвард «Вегаса» Райан Ривз в концовке второго периода заработал удаление до конца матча. Канадский форвард неправильно атаковал нападающего «столичной» команды Тома Уилсона. В перерыве пресс-служба «Вашингтона» сообщила, что Уилсон получил травму и продолжить матч не сможет.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В 2018 году «Вашингтон» стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегасом» (4-1).