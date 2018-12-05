Евгений Кузнецов заработал удаление за попытку сыграть чужой клюшкой

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 (1:1, 0:1, 4:1) в пользу подопечных Жерара Галлана.

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов получил малый штраф за попытку сыграть чужой клюшкой. Во время борьбы за шайбу в зоне «Голден Найтс» клюшка защитника «рыцарей» Ника Холдена застряла у борта, Кузнецов также лишился клюшки, но вместо своей схватил клюшку соперника.

Видео момента также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Главным героем матча стал Нейт Шмидт, забросивший победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Вторую шайбу «Вашингтона» забросил капитан команды Александр Овечкин. Благодаря этому он достиг отметки в 20 голов в сезоне. Эта планка покорилась Овечкину в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 20 или более шайб в каждом сезоне в НХЛ. Кузнецов отметился результативной передачей.