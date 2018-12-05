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Итоги дня НХЛ для россиян: 9-матчевая серия Овечкина, катастрофа Бобровского

Итоги дня НХЛ для россиян: 9-матчевая серия Овечкина, катастрофа Бобровского
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до девяти матчей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 51 секунду, набрал 2 (1+1) очка, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков из 32. Владислав Каменев и Никита Задоров очков не набрали. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился 2 передачами и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил только 18 бросков из 26.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Колорадо»26 из 3281,33:6
Бобровский«Коламбус»18 из 2669,26:9
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10500-16.58
Малкин (н)«Питтсбург»1+1+1022060%17.51
Каменев (н)«Колорадо»0+0-20110-09.19
Панарин (н)«Коламбус»0+2-30200-18.37
Кучеров (н)«Тампа»0+0-20402-22.14
Овечкин (н)«Вашингтон»1+0-10371-21.57
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+2251028%19.33
Сергачёв (з)«Тампа»0+100500-18.33
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+20130-21.37
Зайцев (з)«Торонто»0+0-30112-20.22
Ожиганов (з)«Торонто»0+000114-13.48
Задоров (з)«Колорадо»0+000410-20.23
Киселевич (з)«Флорида»0+000032-19.21
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