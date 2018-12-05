Итоги дня НХЛ для россиян: 9-матчевая серия Овечкина, катастрофа Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 представителей России.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до девяти матчей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 51 секунду, набрал 2 (1+1) очка, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков из 32. Владислав Каменев и Никита Задоров очков не набрали. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился 2 передачами и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил только 18 бросков из 26.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Колорадо» 26 из 32 81,3 3:6 Бобровский «Коламбус» 18 из 26 69,2 6:9