Итоги дня НХЛ для россиян: 9-матчевая серия Овечкина, катастрофа Бобровского

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. На лёд выходили 15 представителей России.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и продлил результативную серию до девяти матчей. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 51 секунду, набрал 2 (1+1) очка, совершил 2 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «+1». Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 26 бросков из 32. Владислав Каменев и Никита Задоров очков не набрали. Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 18 минут 37 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился 2 передачами и окончил матч с показателем полезности «-3». Сергей Бобровский отразил только 18 бросков из 26.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Колорадо»
|26 из 32
|81,3
|3:6
|Бобровский
|«Коламбус»
|18 из 26
|69,2
|6:9
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|5
|0
|0
|-
|16.58
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|1+1
|+1
|0
|2
|2
|0
|60%
|17.51
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-2
|0
|1
|1
|0
|-
|09.19
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+2
|-3
|0
|2
|0
|0
|-
|18.37
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|0
|4
|0
|2
|-
|22.14
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+0
|-1
|0
|3
|7
|1
|-
|21.57
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+2
|2
|5
|1
|0
|28%
|19.33
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|18.33
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+2
|0
|1
|3
|0
|-
|21.37
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-3
|0
|1
|1
|2
|-
|20.22
|Ожиганов (з)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|4
|-
|13.48
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|4
|1
|0
|-
|20.23
|Киселевич (з)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|0
|3
|2
|-
|19.21