«Северсталь» заключила контракт с Евгением Лапенковым

«Северсталь» заключила контракт до конца сезона с нападающим Евгением Лапенковым, информирует официальный сайт череповецкого клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний форвард провёл 17 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за «Трактор». Он отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-10» и пяти минутах штрафного времени. В середине декабря челябинский клуб расторг соглашение с опытным нападающим.

Ранее хоккеист защищал цвета таких клубов, как «Нефтехимик», «Спартак», «Ак Барс», «Югра», «Металлург» Нк, «Автомобилист» и ХК «Сочи». В КХЛ Лапенков провёл 541 матч, в котором забросил 103 шайбы и отдал 154 результативные передачи.