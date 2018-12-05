Ривз — о хите на Уилсоне: не знал, что за нанесение травмы могут дать матч-штраф

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз прокомментировал силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» Тома Уилсона, после которого тот ударился головой о лёд и не смог продолжить игру. Ривз заработал удаление до конца матча за неправильную атаку.

«Я спросил судью, за что меня удаляют до конца. Он объяснил, что это из-за того, что Уилсон получил травму. Признаюсь честно, никогда раньше не слышал о таком правиле. И вообще, я же не бомбардир из первого звена. Я всегда был лучшим бомбардиром в четвёртой тройке», — приводит слова Ривза SinBin Vegas.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

Ранее силовой приём Ривза прокомментировал главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден.