Отец Бабенко: не увидел у Егора большого желания играть в КХЛ

Генеральный менеджер «Рубина» Николай Бабенко прокомментировал решение сына Егора отказаться от заключения полноценного контракта с московским «Динамо».

«В «Динамо» Егору предложили контракт. Но, посовещавшись с агентами, которые, я считаю, у него одни из самых сильных в России, поговорив с самим игроком, приняли решение не подписывать контракт. Не устроила и роль, которая отводилась Егору в команде, но, самое главное, это малое количество игрового времени. В его возрасте нужно играть, а не сидеть на лавке… Масса примеров, когда ребята, подававшие большие надежды, теряли игровую практику и потом о них было уже не слышно.

По возрасту он не имеет права на односторонний контракт. Поэтому, оценив все риски, состав команды «Динамо», где четыре травмированных хоккеиста, которые вернутся в строй, приняли решение, что ехать потом в условный Воронеж смысла нет. Зачем, если можно вернуться домой и получать игровую практику.

Насколько я знаю от агентов, есть предложения контрактов от двух клубов КХЛ. Причём они сразу готовы подписать полноценный договор. В принципе, всё в стадии переговоров. Но, разговаривая с Егором, большого желания именно сейчас играть в Континентальной хоккейной лиге, я у него не увидел. Самое главное, мы поняли, что если выступать в Высшей лиге и хорошо относиться к тренировочному процессу, то предложения из КХЛ всегда будут.

На мой взгляд, нет большой разницы между ведущими клубами ВХЛ и пятью-семью последними командами КХЛ. Съездив туда и получив контракт одного из топовых клубов, Егор понял, что, выступая здесь, он ничего не теряет. Уровень Высшей лиги очень сильно поднимается. Об этом говорят и сами хоккеисты», — цитирует Бабенко официальный сайт «Рубина».