Бадюков: условия конкуренции не позволили Бабенко проявить качества бомбардира

Руководитель селекционной службы московского «Динамо» Алексей Бадюков объяснил, почему не был заключён полноценный контракт с Егором Бабенко.

«Егор Бабенко — скоростной, мобильный и очень перспективный хоккеист. Однако в «Динамо» сейчас растёт очень хорошее новое поколение ребят, способное в скором будущем решать самые серьёзные задачи. Помимо этого формат просмотрового контракта и условия здоровой и рабочей конкуренции не позволили Егору проявить себя в полной мере и показать свои бомбардирские качества. Поэтому мы условились следить за его карьерой и выступлениями в дальнейшем», — цитирует Бадюкова официальная группа «Динамо» в соцсети «ВКонтакте».

21 ноября Егор подписал пробный контракт, в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведённый период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности "+1" и нуле минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около семи с половиной минут за матч.