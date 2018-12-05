«Сибирь» во второй раз в сезоне обыграла «Металлург», победив в серии буллитов

«Сибирь» встречалась с «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Новосибирске и закончилась со счётом 1:0 Б в пользу подопечных Александра Андриевского.



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Командам не удалось выявить победителя в основное время встречи. Несмотря на старания играющих коллективов, зрители так и не увидели заброшенных шайб в течение 60 минут. Овертайм также не порадовал болельщиков результативными бросками, и судьбу противостояния решили буллиты, где удача оказалась на стороне хозяев.

«Сибирь» и «Металлург» выясняли отношения во второй раз в этом сезоне. Первая игра прошла 14 октября в Магнитогорске и завершилась победой новосибирского клуба со счётом 2:0.

8 декабря «Магнитка» встретится на своей площадке со «Спартаком», а новосибирская команда в этот же день сыграет с «Трактором».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.