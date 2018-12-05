Яндач: не знаю, почему в этом сезоне «Магнитка» не может забить «Сибири»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение в выездном матче с «Сибирью» (0:1 Б).



«Мы знали, что «Сибирь» в последнее время хорошо играет, часто выигрывает. Для нас это был тяжёлый матч. Было хорошее движение, много моментов, но не могли забить. В овертайме «Металлург» держал шайбу 80% времени, тоже не забили, а в серии буллитов мастерство было на стороне соперника.



В Магнитогорске в матче с «Сибирью» у нас было много травмированных. Молодой Дорофеев совершил ошибку, а команда не смогла забить. Сегодня у нас были возможности, но тоже ноль заброшенных шайб. Не знаю причину, почему в этом сезоне «Металлург» не может забить новосибирцам. Возможно, дело в тяжёлом выезде», — передаёт слова Яндача корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



14 октября «Магнитка» проиграла «Сибири» на своём льду со счётом 0:2.

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