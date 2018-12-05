Шор: «Металлургу» не хватило давления на ворота, а Красиков сыграл великолепно

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Ник Шор прокомментировал выездное поражение команды в игре с «Сибирью» (0:1 Б).



«Игра получилась очень трудная, победу от поражения отделила самая малость. «Металлург» создал достаточное количество моментов, чтобы победить, но мы не смогли хорошо сыграть в их завершении. Обидно, но это был последний матч тяжёлой выездной серии, дома мы постараемся наверстать упущенное.



Почему «Металлург» за два матча не забил «Сибири» ни одного гола? Наверное, не хватило общего давления на ворота соперников. Сегодня вратарь новосибирцев Красиков играл очень здорово, делал великолепные сейвы. Всё могло повернуться по-другому, забей мы первыми.



Не знаю, стоит ли говорить, что у «Сибири» чувствуется североамериканский почерк в игре. Да, у этой команды есть несколько хоккеистов из-за океана, но предыдущий матч с ними я не играл, а по одной встрече не стоит делать выводы. Что касается моей адаптации в команде, то у нас много мастеровитых хоккеистов, это помогает найти общий язык на льду», — сказал Шор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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