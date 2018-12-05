Стали известны составы «Слована» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Братиславе. Начало игры – в 20:30 мск.
В состав уфимского клуба вернулся защитник Григорий Панин, не игравший с 16 ноября. Кроме того в заявку попал форвард Линус Умарк, вернувшийся из Швеции.
«Слован»:
Чилиак (Штепанек);
Сёрсен – Желина, Червены – Сукель – Ржепик,
Клок – Грман, Лунтер – Таффе – Бэйли,
Месарош – Яношик, Лишка – Грнка – Лампер,
Бачик – Шварны, Слобода – Чипчура – Баранов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен,
Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв,
Семёнов – Сергеев, Лукин – Хохряков – Майоров,
Елизаров, Жарков – Кадейкин – Дубровский, Шэн.
«Слован» — «Салават Юлаев»: в состав гостей вернулись Панин и Умарк