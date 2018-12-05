«Слован» — «Салават Юлаев»: в состав гостей вернулись Панин и Умарк

Стали известны составы «Слована» и «Салавата Юлаева» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Братиславе. Начало игры – в 20:30 мск.



В состав уфимского клуба вернулся защитник Григорий Панин, не игравший с 16 ноября. Кроме того в заявку попал форвард Линус Умарк, вернувшийся из Швеции.



«Слован»:



Чилиак (Штепанек);

Сёрсен – Желина, Червены – Сукель – Ржепик,

Клок – Грман, Лунтер – Таффе – Бэйли,

Месарош – Яношик, Лишка – Грнка – Лампер,

Бачик – Шварны, Слобода – Чипчура – Баранов.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Панин – Ларсен, Умарк – Кемппайнен – Хартикайнен,

Арзамасцев – Коледов, Кугрышев – Бурмистров – Ткачёв,

Семёнов – Сергеев, Лукин – Хохряков – Майоров,

Елизаров, Жарков – Кадейкин – Дубровский, Шэн.

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