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«Локомотив» обыграл «Амур», Салак оформил шат-аут

«Локомотив» обыграл «Амур», Салак оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ

«Локомотив» обыграл «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили две шайбы в начале игры, их разделили 56 секунд. Счёт открыл Никита Черепанов, а затем преимущество хозяев укрепил Данил Юртайкин. После этого хабаровская команда поменяла вратаря – Марек Лангхаммер уступил место Евгению Аликину. Петри Контиола реализовал большинство за 12 секунд до окончания второго игрового отрезка и увеличил преимущество ярославцев до трёх шайб. Голкипер хозяев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 33 броска.

Хабаровская команда продлила серию поражений до четырёх матчей, «железнодорожники» выиграли в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 декабря 2018, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
3 : 0
2:0, 1:0, 0:0
Амур
Хабаровск
1:0 – Черепанов (Иванов, Каюмов) – 02:03 (5x5), 2:0 – Юртайкин (Контиола) – 02:59 (5x5), 3:0 – Контиола (Накладал) – 39:48 (5x4)
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