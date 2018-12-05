«Локомотив» обыграл «Амур», Салак оформил шат-аут

«Локомотив» обыграл «Амур» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Подопечные Дмитрия Квартальнова забросили две шайбы в начале игры, их разделили 56 секунд. Счёт открыл Никита Черепанов, а затем преимущество хозяев укрепил Данил Юртайкин. После этого хабаровская команда поменяла вратаря – Марек Лангхаммер уступил место Евгению Аликину. Петри Контиола реализовал большинство за 12 секунд до окончания второго игрового отрезка и увеличил преимущество ярославцев до трёх шайб. Голкипер хозяев Александр Салак отыграл на ноль, отразив 33 броска.



Хабаровская команда продлила серию поражений до четырёх матчей, «железнодорожники» выиграли в пятый раз за последние шесть игр регулярного чемпионата.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.