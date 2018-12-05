А. Алексеев: Ерёменко — красавец, «Динамо» победило благодаря его игре

Нападающий московского «Динамо» Андрей Алексеев поделился эмоциями после домашней игры с «Куньлунь Ред Стар» (4:3), в которой он отметился дублем.



«Тяжёлый матч получился как по счёту, так и по игре. Мало времени у нас на восстановление, плотный график. Стараемся как можем подниматься вверх, у нас очень много травмированных, поэтому бьёмся друг за друга. Ерёма сегодня опять красавец. Благодаря ему и победили. При счёте 4:2 схватили пару удалений, они начали давить, но мы сумели выстоять.



С дублем мне повезло. Вчера у мамы был день рождения, в тот раз у отца был праздник. Бабушке и дедушке тоже посвящаю гол, они давно просили шайбу для них. Всё складывается удачно, партнёры выдают хорошие пасы в большинстве, я стараюсь забивать. Надеюсь, что получится и больше забрасывать. Сегодня на хет-трик особо не нацеливался. Главное, чтобы команда побеждала. Мои голы придут.



С «Витязем» у нас будет принципиальный матч. Будет игра за четыре очка, так что серьёзно настроимся на матч», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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