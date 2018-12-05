Орсаг: «Слован» совершил много ошибок, а «Салават» наказал нас за них

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг поделился мнением о домашнем матче с «Салаватом Юлаевым» (2:5). В составе словацкого клуба заброшенными шайбами отметились Рудольф Червены и Томаш Лишка.



«Поздравляю «Салават» с победой. Мы очень плохо начали первый период, ничего не показали, плохо катались и пропустили две шайбы. В третьем периоде улучшили игру и хотели изменить счёт, но, к сожалению, у «Слована» сегодня этого не получилось. Команда совершила много ошибок, а противник нас наказал за них. Результат не в пользу «Слована». Спасибо сопернику за игру», — приводит слова Орсага официальный сайт «Салавата Юлаева».



«Салават Юлаев» прервал серию из четырёх поражений, «Слован» потерпел восьмое поражение подряд.

«Салават Юлаев» победил в Братиславе, прервав серию из четырёх поражений