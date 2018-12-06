Агент Коваржа: предложения из КХЛ есть, Ян в любое время может покинуть «Шкоду»

Агент чешского нападающего Яна Коваржа Владимир Вуйтек-младший объяснил решение клиента заключить месячный контракт со «Шкодой Пльзень».

«Предложения из КХЛ есть, места тоже есть. Просто когда Ян прилетел из Америки, он хотел остаться на две недельки дома. Посмотреть, подумать, решить, что делать дальше. Именно поэтому мы подписали контракт с «Пльзенем» сроком на месяц. Согласно заключённому соглашению, мы в любое время можем покинуть команду.

В ближайшее время Коварж сыграет три матча. Две встречи в чемпионате – в пятницу и в воскресенье, а также во вторник в Лиге чемпионов. В среду мы встречаемся с Яном и будем решать, что делать дальше.

Будем ли мы рассматривать предложения из КХЛ? Посмотрим через неделю. Вариант с возвращением КХЛ, конечно, тоже возможен. Есть вариант остаться в «Пльзене» на этот сезон или уехать в Швейцарию. Мы сядем, всё продумаем и обсудим», — сказал Вуйтек-младший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

4 декабря экс-хоккеист магнитогорского «Металлурга» покинул фарм-клуб «Бостон Брюинз». В «Провиденсе» чех оказался после того, как «островитяне» расторгли с ним контракт, но пробиться в основную команду «Брюинз» Коваржу не удалось. Он сыграл в АХЛ 12 матчей, в которых набрал 10 (4+6) очков.