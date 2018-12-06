Вишневский: «Спартак» для меня отчасти родной клуб, чувства радостные и грустные

Защитник Дмитрий Вишневский поделился впечатлениями после подписания контракта с московским «Спартаком».



«Вчера вечером после игры агент сказал, что нам предстоит пройти процедуру расторжения контракта. У «Спартака» было конкретное предложение, которое устроило все стороны. И уже сегодня я получил спартаковскую форму.



Возвращаюсь на знакомую арену, в клуб, который дал мне путёвку в большой хоккей. Из «Руси» я перешёл в «Спартак» и здесь заиграл. Так что этот клуб отчасти родной для меня. Чувства и радостные, и грустные одновременно. Вообще, мне пока сложно передать словами свои ощущения.



«Динамо» давно не может выиграть у «Спартака»? Ужасный момент. Там не любят вспоминать об этом», — приводит слова игрока официальный сайт клуба.

Защитник московского «Динамо» Дмитрий Вишневский перешёл в «Спартак»