Ткачёв: СКА — принципиальный соперник для «Ак Барса», они неплохо играют

Нападающий казанского «Ак Барса» Владимир Ткачёв поделился ожиданиями от матча с петербургским СКА. Встреча состоится сегодня, 6 декабря, начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Я тренировался в новой тройке? Мы раньше уже играли вместе. Поэтому, я думаю, проблем не должно быть. Будем стараться сыграть хорошо.



СКА — хороший соперник, у них хороший состав, неплохо играют. Это принципиальный соперник, будем стараться сделать всё возможное для победы сегодня.



Разгром на Кубке открытия добавляет принципиальности? Думаю, каждый матч у нас принципиальный с точки зрения победы, поэтому здесь всегда особый настрой – настрой на победу», — цитирует Ткачёва официальный сайт «Ак Барса».