Тертышный: у Кравцова ушиб бедра, надеюсь, он поедет на МЧМ

Исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Алексей Тертышный поделился впечатлениями от матча с астанинским «Барысом» (1:3) и рассказал о травме Виталия Кравцова.



«Два периода мы играли хорошо, в принципе, было хорошее движение. Начало третьего периода получилось плохим. Было много невынужденных потерь в средней зоне, на входе в зону соперника. Отсюда приходилось возвращаться в оборону, защищаться. Нахватали ненужные удаления, и, будем так говорить, поломали игру. Отсюда такой результат. Постарались в конце что-то выжать, поменяли вратаря, но пропустили гол.



Серьёзность травмы Кравцова? Пока непонятно. Ушиб бедро, доктора его обследуют и скажут. Надеюсь, что ничего серьезного, впереди чемпионат мира. Надеемся, что он туда попадет и будет играть за сборную», — цитирует тренера официальный сайт «Барыса».

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