«Барыс» обыграл «Трактор», у Орехова — дубль

В Астане местный «Барыс» оказался сильнее челябинского «Трактора», игра завершилась со счётом 3:1. У челябинского клуба завершилась победная серия из трёх выигранных матчей.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Александр Рыбаков и Валерий Орехов. Следующие 20 минут прошли без голов, а в третьем периоде исход встречи решил ещё один гол Орехова и точный бросок Павла Акользина в пустые ворота подопечных Алексея Тертышного.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи «Барыса» и «Трактора» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.