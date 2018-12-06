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«Барыс» обыграл «Трактор», у Орехова — дубль

«Барыс» обыграл «Трактор», у Орехова — дубль
Хоккей / КХЛ

В Астане местный «Барыс» оказался сильнее челябинского «Трактора», игра завершилась со счётом 3:1. У челябинского клуба завершилась победная серия из трёх выигранных матчей.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами голов стали Александр Рыбаков и Валерий Орехов. Следующие 20 минут прошли без голов, а в третьем периоде исход встречи решил ещё один гол Орехова и точный бросок Павла Акользина в пустые ворота подопечных Алексея Тертышного.

КХЛ - регулярный чемпионат
06 декабря 2018, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
3 : 1
1:1, 0:0, 2:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Рыбаков (Глинкин, Исаев) – 07:33 (5x5), 1:1 – Орехов (Диц, Фрэттин) – 13:32 (5x4), 2:1 – Орехов (Валк, Фрэттин) – 51:35 (5x4), 3:1 – Акользин – 58:51 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами встречи «Барыса» и «Трактора» также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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