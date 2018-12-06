Агент Шумакова: есть предложение от клуба НХЛ, ведём переговоры

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего Сергея Шумакова, прокомментировал тот факт, что «Вашингтон» отправил его клиента на драфт отказов.



«Есть вариант в НХЛ, конкретное предложение, сейчас решаем, ведём переговоры», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Российский форвард не провёл ни одного официального матча за основную команду «Вашингтона», играя только за фарм-клуб. В АХЛ Шумаков провёл десять матчей, записав в свой актив 4 (3+1) балла при показателе полезности «+3».



27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

«Вашингтон» отправил Сергея Шумакова на драфт отказов