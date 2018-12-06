Билялетдинов: много сегодня не скажешь, игра у «Ак Барса» не получилась

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги матча со СКА (1:5).



«Здесь много не скажешь. К сожалению, игра не получилась. Допустили достаточно грубые ошибки и в меньшинстве, и в стандартных ситуациях. Есть вопросы, которые надо решать, будем работать.

Отсутствие нескольких ключевых игроков было запланировано, ничего тут нет.



Запоздали с заменой вратаря? Шайбы, которые были забиты, — это достаточно хорошие шайбы. Мы сегодня проверили Подъяпольского, умышленно сделали это, дали ему возможность поиграть. Хотели, чтобы он сыграл целый матч, но смысла не было, поменяли его», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Казань не могла смотреть на это. СКА отгрузил чемпиону 11 шайб за две игры Казанцы казались не опасными кошками, а маленькими котятами.

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