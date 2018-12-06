Ковыршин: «Торпедо» было нам по зубам, «Динамо» совершило глупые ошибки

Форвард минского «Динамо» Евгений Ковыршин подвёл итоги встречи с «Торпедо» (3:6).



«Не сказал бы, что мы подсели в начале второго периода. Совершили глупые ошибки, как следствие — пропустили голы. Какие именно ошибки? Много мелких ошибок. Например, пропустили на последней минуте периода. Какая атмосфера в команде? Конечно, тяжело проигрывать матчи, «Торпедо» было нам по зубам. Будем готовится к следующим играм», — передает слова Ковыршина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Торпедо» прервало серию неудач, переиграв минское «Динамо»

После первого периода хозяева лидировали в счёте — на голы Андрея Костицына и Дмитрия Буйницкого «Торпедо» ответило только голом Дамира Жафярова. После 40 минут игры счёт был равным: у гостей забили Эндрю Кэлоф и Денис Паршин, у «Динамо» — Куинтон Хауден. На 46-й минуте нижегородцы вышли вперёд благодаря шайбе Роберта Саболича, через пять минут отрыв увеличил гол Антона Шенфельда, окончательный счёт установил бросок Жафярова.