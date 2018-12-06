Немировски: доволен характером игроков «Торпедо», вытащили важную игру

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от выигранной встречи с минским «Динамо» (6:3).



«Игра для нас началась тяжело, сразу пришлось играть «3 на 5». Претензий по этим удалениям к ребятам нет. После счета 0:2 команда разозлилась, начала показывать тот хоккей, который мы хотели видеть. Доволен тем, как команда действовала при игре в большинстве.Очень доволен характером ребят, вытащили очень важную игру, для нас очень важны эти два очка», — приводит слова Немировски «Страница хоккея Беларуси».

«Торпедо» прервало серию неудач, переиграв минское «Динамо»

После первого периода хозяева лидировали в счёте — на голы Андрея Костицына и Дмитрия Буйницкого «Торпедо» ответило только голом Дамира Жафярова. После 40 минут игры счёт был равным: у гостей забили Эндрю Кэлоф и Денис Паршин, у «Динамо» — Куинтон Хауден. На 46-й минуте нижегородцы вышли вперёд благодаря шайбе Роберта Саболича, через пять минут отрыв увеличил гол Антона Шенфельда, окончательный счёт установил бросок Жафярова.