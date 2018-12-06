Назаров: «Нефтехимику» одного гола не хватает по такой игре

Валерий Белов и Андрей Назаров подвели итоги встречи «Витязь» — «Нефтехимик» (3:1).



Белов: «Понимали, что будет сложная игра, зная, как Нижнекамск умеет агрессивно играть. Вторую половину первого периода нам было сложно. Хороший матч провёл наш вратарь, и в обороне сыграли неплохо. Что ожидали от этого матча, то и получилось. Хорошо, что результат такой».



Назаров: «Настраивались на матч, и, на мой взгляд, он получился в плане движения. Но закон хоккея: создаёшь моменты и не забиваешь — значит, забивают тебе. Поговорим с ребятами, завтра отработаем некоторые моменты. Нужно забивать, одного гола не хватает по такой игре».



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