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Назаров: «Нефтехимику» одного гола не хватает по такой игре

Назаров: «Нефтехимику» одного гола не хватает по такой игре
Хоккей / КХЛ

Валерий Белов и Андрей Назаров подвели итоги встречи «Витязь» — «Нефтехимик» (3:1).

Белов: «Понимали, что будет сложная игра, зная, как Нижнекамск умеет агрессивно играть. Вторую половину первого периода нам было сложно. Хороший матч провёл наш вратарь, и в обороне сыграли неплохо. Что ожидали от этого матча, то и получилось. Хорошо, что результат такой».

Назаров: «Настраивались на матч, и, на мой взгляд, он получился в плане движения. Но закон хоккея: создаёшь моменты и не забиваешь — значит, забивают тебе. Поговорим с ребятами, завтра отработаем некоторые моменты. Нужно забивать, одного гола не хватает по такой игре».

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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