Овечкин быстрее всех в истории НХЛ нанёс 5000 бросков

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде играет с «Аризоной Койотс» (2:2 в начале третьего периода). Российский нападающий гостей Александр Овечкин в этой игре добрался до отметки в 5 тыс. бросков в створ.

Для достижения этой отметки ему потребовался 1031 матч, что стало рекордом НХЛ. Ранее Марселю Дионну для 5 тыс. бросков понадобились 1215 матчей – на 184 игры больше, чем россиянину.

По количеству бросков Овечкин занимает восьмое место в НХЛ. Следующей его целью является результат Уэйна Гретцки – 5088 бросков. Лидирует Рэй Бурк с 6209 бросками.

Ранее Овечкин достигнул отметки в 20 голов в сезоне. Эта планка покорилась ему в 14-й раз подряд за карьеру. Российский нападающий забрасывал 20 или более шайб в каждом своём сезоне в НХЛ.