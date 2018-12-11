Расписание игр сборной России по хоккею на Кубке Первого канала — 2018

С 13 по 16 декабря в Москве и Санкт-Петербурге пройдёт второй этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Первого канала по традиции примут участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии.

Календарь игр сборной России на Кубке Первого канала:

13 декабря, 18:45 (мск), Швеция — Россия;

15 декабря, 15:45, Россия — Чехия;

16 декабря, 17:00, Россия — Финляндия.

Календарь Еврохоккейтура сезона-2018/19

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все — ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба — СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все — СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).