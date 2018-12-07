Флаг СКА совершит кругосветное путешествие с Фёдором Конюховым

Флаг СКА совершит кругосветное путешествие со знаменитым российским путешественником Фёдором Конюховым, информирует официальный «твиттер» клуба.

«Флаг СКА совершит кругосветное путешествие! Накануне знаменитый путешественник Фёдор Конюхов на вёсельной лодке начал плавание протяженностью 5500 морских миль — от Новой Зеландии к мысу Горн (Южная Америка). На борту его судна находится и флаг хоккейного клуба СКА.

Маршрут разбит на три этапа по 120 дней пути каждый, а общая протяжённость плавания составит 27 тыс. километров. За всю историю переходов на вёсельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на вёсельной лодке», — сказано в сообщении.

Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.