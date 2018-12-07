Кормье — о девятичасовом перелёте во Владивосток: это работа «Барыса», верно?

Форвард «Барыса» Патрис Кормье поделился эмоциями от первого в жизни перелёта во Владивосток.

«Во Владивосток лететь девять часов? Это нормально. Естественно, это отличается от того, что у меня было в карьере. Но это наша работа, верно? Лучше всего для команды — выспаться за эту ночь, пока будем лететь. Тем более все в хорошем настроении после победы. Интересно это испытать. Думаю, не будет никаких проблем.

Сначала в полёте поиграю в карты, но это не точно. Посмотрю сериал. «Во все тяжкие», смотрю его уже второй раз. Естественно, куда же без разговоров? В самолёте позади меня сидит Мэтт Фрэттин, наговоримся с ним. Обычно с нами сидит ещё Андре Петерссон. Жаль, что его не будет на этом выезде. Думаю, нам этого достаточно. А потом можно и поспать.

Выигрывать — классно. И неважно, против кого ты играл. Все в отличном настроении, все рады, все веселятся, шутят, громко разговаривают. Думаю, будет классный полёт», — сказал Кормье в эфире клубного телевидения.