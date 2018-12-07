Крикунов: когда я впервые увидел Дацюка — поразился. Он не походил на спортсмена

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился воспоминаниями о работе с нападающим Павлом Дацюком в екатеринбургском «Спартаке», а также рассказал, как рекомендовал игрока в сборную России.

«Я принял екатеринбургскую хоккейную команду, называвшуюся тогда «Спартак», летом 1996 года. Молодых ребят в ней было очень много, в том числе тех, кто прежде за взрослых ещё не выступал. Пашку Дацюка мне рекомендовал его детский тренер Валерий Голоухов. Когда я впервые увидел парня – поразился. На спортсмена Дацюк не походил совершенно. Какой-то неловкий, неуклюжий даже, походка такая – пеликан на прогулке. Но увидев его на футбольном поле, своё мнение в корне изменил: парень – ярко выраженный игровик. На льду он восхитил ещё больше.

Уже через три года после дебюта Дацюка в команде мастеров, осенью 1999 года, я рекомендовал тогдашнему тренеру сборной России Александру Якушеву включить его в состав команды, которой предстояло участие в Кубке Карьяла. Якушев потом мне рассказывал: «Первый раз взглянул на Дацюка – за голову схватился! Подумал, не спятил ли Крикунов, инвалидов в сборную рекомендовать? Но увидел на льду… Куда же мы все раньше смотрели? Парень – просто самородок!» Максим Сушинский сразу же сказал – хочу только с ним в одной тройке играть, больше ни с кем.

Когда Дацюк уезжал в «Детройт», в его чисто игровых возможностях я не сомневался. Но возникали, конечно, вопросы, не подведёт ли здоровье, как адаптируется в НХЛ. Ответы на них давно уже получены», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ.