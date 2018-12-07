«Локомотив» — «Йокерит»: стали известны составы команд

Стали известны составы «Локомотива» и «Йокерита» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» сегодня, 7 декабря, начало – в 19:30 мск.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Локомотив»:

Салак (Коновалов);

Рафиков – Накладал, Локтионов – Контиола – Козун;

Елесин – Кронвалль, Аверин – Ильенко, Санников;

Осипов – Аверин, Апальков – Алексеев – Картаев;

Черепанов – Кутузов, Каюмов, Иванов, Кудрявцев.

«Йокерит»:

Калининс (Запольски);

Кивисто – Леписто, Йоэнсуу – Норман – О’Нилл;

Столлери – Грант, Весалайнен, Маннинен, Мозес;

Йенсен – Лауридсен; Иконен, Платт, Пильстрём;

Лёёв, Мяки – Ниеми – Эмбрих.