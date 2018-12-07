Борщевский: доволен «Амуром», ребята сражались до конца

Главный тренер «Амура» Николай Борщевский прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:5 ОТ).

«Интересная игра получилась, держала всех в напряжении. Противник в овертайме оказался сильнее нас. Но в целом по игре сегодня я остался доволен нашими ребятами, они по-настоящему сражались до конца. Даже пропустив гол в концовке, сумели сравнять счёт. Противник у нас был очень сильный.

Для ребят этот матч был хорошей проверкой. Несмотря на то что некоторые игроки не смогли сегодня сыграть, те, кто был на льду, хорошо себя проявили», — сказал Борщевский во время пресс-конференции.

«Автомобилист» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 59 очков в 36 матчах. «Амур» после 35 матчей занимает предпоследнюю, 12-ю строчку. Для хабаровчан это поражение стало пятым подряд.