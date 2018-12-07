Мартемьянов: игроки «Автомобилиста» недооценили «Амур», будем разбираться

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов остался недоволен игрой екатеринбуржцев в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (5:4 ОТ). Наставник «Автомобилиста» посетовал на проблемы с настроем у игроков.

«Не могу положительно оценить нашу команду, полнейшая недооценка соперника. Начали матч ни шатко ни валко. Затем команда немножко встрепенулась, но не вся. Большие претензии к игрокам по действиям в обороне. Претензии есть большие, будем работать и разбираться, почему так случилось. И готовиться к следующему матчу.

На тренировках всё было в порядке, старались. Но что сегодня произошло, непонятно. Будем разбираться», — сказал Мартемьянов во время пресс-конференции.

«Автомобилист» уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав 59 очков в 36 матчах. «Амур» после 35 матчей занимает предпоследнюю, 12-ю строчку в турнирной таблице. Для хабаровчан это поражение стало пятым подряд.