«Северсталь» одолела «Куньлунь» в овертайме

«Северсталь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Для подопечных Андрея Разина это 2-я победа в 10 последних играх.



Счёт на 14-й минуте открыл защитник хозяев Вадим Кудако. Гости отыгрались на 58-й минуте усилиями Брэндона Ипа и перевели игру в овертайм. Решающую шайбу забросил нападающий череповецкой команды Владислав Кодола.



«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 24 очка в 37 матчах. «Куньлунь» находится на 8-й позиции на Востоке, набрав 34 очка в 34 играх.



В следующем матче череповецкая команда в родных стенах сыграет с «Йокеритом», а китайский коллектив отправится к гости к «Автомобилисту». Оба поединка пройдут 9 декабря.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

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