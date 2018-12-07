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«Северсталь» одолела «Куньлунь» в овертайме

«Северсталь» одолела «Куньлунь» в овертайме
Хоккей / КХЛ

«Северсталь» обыграла «Куньлунь Ред Стар» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1. Для подопечных Андрея Разина это 2-я победа в 10 последних играх.

Счёт на 14-й минуте открыл защитник хозяев Вадим Кудако. Гости отыгрались на 58-й минуте усилиями Брэндона Ипа и перевели игру в овертайм. Решающую шайбу забросил нападающий череповецкой команды Владислав Кодола.

«Северсталь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 24 очка в 37 матчах. «Куньлунь» находится на 8-й позиции на Востоке, набрав 34 очка в 34 играх.

В следующем матче череповецкая команда в родных стенах сыграет с «Йокеритом», а китайский коллектив отправится к гости к «Автомобилисту». Оба поединка пройдут 9 декабря.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2018, пятница. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Кудако (Гераськин, Вовченко) – 13:25 (5x5), 1:1 – Ип (Палола, Лунд) – 57:56 (5x5), 2:1 – Кодола (Вовченко) – 60:53 (3x3)
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