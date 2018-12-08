«Каролина» победила «Анахайм», у Свечникова — результативная передача

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней арене уступил «Каролине Харрикейнз», встреча завершилась со счётом 1:4. «Ураганы» прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.



Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Якоб Сильверберг. Во втором периоде «Каролина» отыгралась благодаря шайбе Кларка Бишопа. В третьем периоде гости добились победы, авторами голов стали Бретт Песке, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо.



Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сумел отметиться результативной передачей, став вторым ассистентом Уильямса.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19