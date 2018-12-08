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«Каролина» победила «Анахайм», у Свечникова — результативная передача

«Каролина» победила «Анахайм», у Свечникова — результативная передача
Хоккей / НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» на домашней арене уступил «Каролине Харрикейнз», встреча завершилась со счётом 1:4. «Ураганы» прервали неудачную серию из трёх проигранных матчей.

Счёт во встрече был открыт на 12-й минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий команды хозяев Якоб Сильверберг. Во втором периоде «Каролина» отыгралась благодаря шайбе Кларка Бишопа. В третьем периоде гости добились победы, авторами голов стали Бретт Песке, Джастин Уильямс и Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников сумел отметиться результативной передачей, став вторым ассистентом Уильямса.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2018, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 4
1:0, 0:1, 0:3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Сильверберг (Дотчин) – 11:47 (4x5), 1:1 – Бишоп – 21:53 (5x5), 1:2 – Песке (Терявяйнен) – 41:56 (5x5), 1:3 – Уильямс (Бишоп, Свечников) – 42:57 (5x5), 1:4 – Ахо (Терявяйнен) – 58:46 (en)

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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