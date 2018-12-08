Сборная России U18 победила Канаду в товарищеском матче

Юниорская сборная России U18 провела заключительный товарищеский матч перед Мировым кубком вызова — со сборной «Канады Запад», и одержала победу со счётом 5:2.



Игра состоялась на арене «New Horizon Centre» во Фрог Лейк и стала большим событием для местной общины народа кри: впервые в истории Канады резервация коренных народов принимала официальный матч международного хоккейного турнира.



Несмотря на активный старт со стороны сборной России, открыть счёт удалось сопернику — на седьмой минуте это сделал форвард Матье Госселен. Капитан сборной Василий Подколзин ответил голом в ворота Мэтью Дэвиса в середине периода. Ещё один гол 19-ый номер записал в протокол незадолго до окончания второго периода.



Результативными получились заключительные двадцать минут игры: после того, как Александр Кэмпбелл сравнял счёт, Илья Николаев вновь вывел вперёд сборную, а Александр Гордин оформил дубль, в обоих случаях в комбинации принял участие Максим Грошев.

