Дубник: в составе «Эдмонтона» есть ребята, способные летать

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Деван Дубник поделился впечатлениями от проигранного матча с «Эдмонтон Ойлерз» (2:7). Напомним, вратарь пропустил три гола после шести бросков и был заменён на Алекса Стэлока на девятой минуте. После матча главный тренер «дикарей» Брюс Будро заявил, что обеспокоен игрой Дубника.



«Беру ответственность за это на себя. В их составе есть способные летать ребята, надо уметь их контролировать и сдерживать. Это моя работа», — приводит слова Дубника официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Дубль в составе победителей оформил Леон Драйзайтль, по голу на счету Райана Ньюджента-Хопкинса, Коннора Макдэвида, Зака Кассиана, Алекса Чиассона и Дарнелла Нурса. У «дикарей» отличились Маркус Фолиньо и Нино Нидеррайтер.