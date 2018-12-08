Белов: «Витязь» в отличие от «Динамо» хорошо двигался, кураж поймали

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов подвёл итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:1). В ходе игры подмосковный клуб уступал со счётом 0:1.



«В отличие от «Динамо», двигались мы сегодня неплохо, кураж поймали, чего раньше не было. Могли и больше забить. Во всяком случае движение было хорошее, решения принимали неплохие. В этом сезоне не очень хорошо было с меньшинством, но сегодня получилось.



Конечно, особо хотелось бы отметить болельщиков. На арене была просто замечательная атмосфера и обстановка. Хотелось бы такого каждый раз. Понятно, что это связано и с нашей игрой, но сегодня всё было очень успешно», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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