Крикунов: Алексеев выпал, у него надрыв связок

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов рассказал о травме, полученной форвардом Андреем Алексеевым в ходе игры с «Витязем» (1:2). В концовке первого периода 23-летний хоккеист потерял равновесие, столкнувшись с форвардом хозяев Никитой Выглазовым, и потребовалась помощь доктора команды. Игрок «Динамо» не смог самостоятельно покинуть лёд.



«Андрей Алексеев получил травму. Он выпал. У него надрыв связок», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне Андрей провёл 28 матчей, забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач при показателе полезности «0» и 14 минутах штрафного времени.

На этой неделе в лазарет бело-голубых угодил также форвард Владимир Брюквин.