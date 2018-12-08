«Слован» проиграл «Ак Барсу» и потерпел девятое поражение подряд

«Ак Барс» обыграл «Слован» со счётом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге, который прошёл в Братиславе.

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Казанская команда открыла счёт на 6-й минуте усилиями Джастина Азеведо, ему ассистировал Иржи Секач. Подопечные Владимира Орсага восстановили равновесие в середине второго игрового отрезка благодаря точному броску Патрика Лампера. Гости снова вышли вперёд спустя 1 минуту 44 секунд после начала третьего периода — Альберт Яруллин реализовал численный перевес.

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали девятую победу в последних десяти матчах, «Слован» потерпел девятое поражении подряд. «Ак Барс» в турнирной таблице Восточной конференции занимает третье место. «Слован» в таблице Западной конференции располагается на 11-й строчке.